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Kahramanmaraşspor 2 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.12.2018 18:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. İlk maçı 7-2'lik skorla kazanan Alanyaspor, bu sonuçla Son 16 Turu'na yükselen takım olmuş oldu.

Kahramanmaraşspor 2 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, konuk ettiği Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor, turun ilk maçında elde ettiği 7-2'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

61. dakikada kullanılan serbest vuruşta, ortaya çevrilen topa Burakcan Kunt'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0
80. dakikada ceza alanında atağa çıkan Alanyaspor karambolde gerçekleştirdiği pozisyonda Bobo golü kaydeden isim oldu. 1-1
90. dakikada ceza alanının dışından ortaya çevrilen topa İbrahim Koca'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: 12 Şubat
Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Utku Tunavelioğlu xxx, Kemal Elmas xxx
Kahramanmaraşspor: Emrah xx, Safa Al xx, Burak Can Kunt xxx, Hurşit xx (Ebubekir Berke dk. 90 ?), İbrahim Koca xx, Yusuf Emre xx, Burak Şamil Bolat xx, Lider xx, İsa xx, Mehmet Fırat xx (Süleyman Özdemir dk. 68 x), Civar xx, (Emin Aladağ dk. 82 ?)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Isaac xx (Taha Yalçıner dk. 46 x), Merih xx, Ceyhun xx, Maniatis xx (Villafanez dk. 69 x), Bobo xxx, Kaan xx, Hasan Ayaroğlu xx, Nskala xx, Welinton xx, Cenk Ahmet xx
Goller:Burak Can Kunt (dk. 61), İbrahim Koca (dk. 90) (Kahramanmaraşspor) Bobo (dk. 79) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor), Maniatis (Aytemiz Alayaspor)

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