Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki A.C'nin 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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