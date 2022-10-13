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Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

13.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

​​​​​​​ Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki A.C'nin 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

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