Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

​​​​​​​ Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki A.C'nin 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

