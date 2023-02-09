Kahramanmaraş'ta 3 kişilik aile, depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanlarla hastaneye sevk edildi.

"ALLAH'TAN UMUT KESİLMEZ"

Anne Zelal Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Mutlu olduğunu söyleyen Bağış, "İyi ki varlar, Allah hepsinden razı olsun. Değişik bir şey, kurtulacağımızı düşünüyorduk. Allah'tan umut kesilmez." dedi.

Ali Bağış ise "Kimse bu çalışanların iyiliğinin karşılığını ödeyemez. Bunlar insanın hayatını kurtarıyorlar. Kimse bunların emeğinin karşılığını ödeyemez." diye konuştu.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCE SEDYEYİ OMUZUNDA TAŞIDI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yaralıların sedyeyle taşınması sırasında ekiplere yardım etti.

Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 73 saat sonra kurtarma yapan ekipleri tebrik etti.

Sakarya ve Isparta ekibinin destekleriyle bir ailenin kurtarıldığını belirten Yüce, "Çocuk çok mutluydu. Ülkemizin başı sağolsun. Kardeşlerimizin yanındayız, Türkiye'nin yüreği burada atıyor. Türkiye bir olmuştur, yek vücut olmuştur." ifadelerini kullandı.

