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Kahramanmaraş'ta 3 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

20.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 3 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta, son iki günde düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlemesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde 2 kamyonda arama yaptı.

Aramada, toplam 3 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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