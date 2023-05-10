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Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı yapılar yıkılıyor, enkaz kaldırma sürüyor

10.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkazının kaldırma çalışmaları hızla devam ederken, ekiplerin çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından yıkılan yapıların enkazı kaldırıldı, ağır hasar alan binalara geçildi. Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde de yıkımı yapılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarındaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

“ASLA BU ŞEKİLDE HAYAL ETMEZDİM”

Büyüdüğü sokaktaki binaların yıkılmasını hayatı boyunca hayal etmediğini ifade eden vatandaşlardan Emre Can Oruç, “Burada ağır bir deprem yaşadık, sonuçta herkes yaşadı bunu. Evlerimiz hep yıkıldı, döküldü. Yani bu durumdan kimse memnun değil ama devletimiz de yapmaya çalışıyor. Burada otelimiz vardı, bizler hep burada büyüdük, çocukluğumuz geçti bu otelin orada. Yıllardan beri buradaydık ama artık tarihi eser oldu, yıkıldı gitti. Bu durum bizleri çok kötü etkiliyor. Ortam olarak, görüntü olarak çok berbat bir durumdayız. Böyle olmaması gerekirdi ama bu da Allah’tandır sonuçta. Asla bu şekilde hayal etmezdim. Büyüklerimiz hep derdi, kıyamet gelecek falan ama gerçekten de büyüklerimizin dediği gibi böyle bir şey gördük” dedi.

“EKMEK YEDİĞİMİZ YERLER BU HALDEYKEN MORALİMİZ BOZULUYOR”

Yıkılan bölgede esnaflık yapanlardan Aydın Demirel ise, “Bir hafta 10 gündür buradayım. Maalesef depremin neler hissettirdiğini görüyoruz. Buraları bu şekilde görmek insanların hoşuna gider mi? Yıllardan beri büyüdüğümüz, ekmek yediğimiz yer bu haldeyken bu hale gelirken insana ne moral veriyor ne de başka bir şey veriyor” diye konuştu.

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