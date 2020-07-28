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Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgasında bir kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.07.2020 23:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgasında bir kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesi'nde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen; sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, Mehmet Kaçmaz (60) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Kaçmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaz’ın cenazesi, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, kavgaya karışan her iki gruptan 6 kişiyi gözaltına aldı.

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