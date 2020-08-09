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Kahramanmaraş'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 09.08.2020 02:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ali K. (37) idaresindeki 46 AAR 969 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüje sonra da otobüs durağında bekleyen Seyyid Tolay'a (25) çarparak şarampole devrildi.

Sürücü ile otomobildeki Doğasu Altun (18), Meksenila Bülbül (22) ve Tolay yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tolay, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tedavisi süren sürücünün ise 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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