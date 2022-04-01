Kahramanmaraş'ta altın tozlarının kanalizasyona gitmesini engelleyecek proje hazırlandı

Kahramanmaraş'taki altın üretim tesislerinin bulunduğu sanayi sitesinin kanalizasyon sistemine kurulacak geri dönüşüm tesisiyle, halihazırda heba olan yıllık 5 kilogram ağırlığındaki altın parçalarının yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

38 bin metrekare arazi üzerine kurulu, 360 atölyesiyle hizmet veren Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ndeki üretim aşamasında kaybolan değerli metallerin ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Hazırlanan proje kapsamında, üretim aşamasındaki toz haline gelen altınların kanalizasyona karışmaması için işletmelerin giderlerine filtre takılması, burada biriken malzemelerin de bir süre bekleme kazanlarında dinlendirildikten sonra elde edilen çamurun yakma gibi çeşitli aşamalardan geçirilerek değerli madenlerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, gazetecilere, uzun yıllardan bu yana kuyumcu imalathanelerinde altın tozlarının heba olduğunu ifade etti.

Bu noktada çeşitli önlemler alınmasına rağmen tam anlamıyla kaybın önüne geçilemediğini aktaran Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile yaptıkları çalışmayla sitede aylık 400 gram civarında altının sularla birlikte kanalizasyona gittiğinin tespitini yaptıklarını vurguladı.

Sorunun giderilmesi için proje hazırlandığını belirten Öz şöyle konuştu:

"Yani yıllık ortalama 5 kilogram altın heba oluyor. Bu servetin kanalizasyona akmasına mani olmak için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile çalışma yaptık ve proje hazırladık. 10 milyon lira civarında maliyeti olan projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduk. Onlar da sıcak baktılar. 5 milyon lira gibi bir hibe verebileceklerini, bununla ilgili işlemlerin başlatılması gerektiğini söylediler. Bizler de çalışmalarımıza başladık ve projeyi kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz."

Projenin Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Öz, "Buradan geri kazanılan altınlar, sitemizin giderlerinde kullanılacak. Firmalarımızın girdi maliyetlerini azaltıp rekabet gücünü artırmış olacağız." diye konuştu.

