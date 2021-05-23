Kahramanmaraş'ta apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

KAHRAMNAMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlıklı olduğu görülen kedi, ekiplerin mama ve su vermesinin ardından salıverildi.



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