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Kahramanmaraş'ta apartmanın ikinci katından düşen yaşlı kadın öldü

16.10.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta apartmanın ikinci katından düşen yaşlı kadın öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haydarbey Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, Cennet Şener 7 katlı apartmanın ikinci katında balkon penceresinden aşağı baktığı sırada düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, kadının düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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