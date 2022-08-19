Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis İ.K. (31) ile haklarında 2 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.T. (36) ve S.Ö'nün (35) Göksun ilçesinde olduğunu belirledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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