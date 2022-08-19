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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı

19.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis İ.K. (31) ile haklarında 2 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.T. (36) ve S.Ö'nün (35) Göksun ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı

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