Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 25 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 25'i tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Suçtan aranan kişilerin bulunabileceği alanlara operasyonlar yapan polis, aynı zamanda şüphelilerin saklanabileceği adreslere, baskın düzenledi.
Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 41 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.