YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta aşıklar geçidi

Kahramanmaraş’ta aşıklar geçidi

10.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahramanmaraş’ta aşıklar geçidi

Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraşlı sanatçıların katılımıyla halk müziği konseri gerçekleştirdi.Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraşlı sanatçıların katılımıyla halk müziği konseri gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri devam ediyor. Kutlama programı çerçevesince Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlı sanatçıların katılımıyla Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konserde sahne alan mahalli sanatçılar, Maraş Türkülerini seslendirdiler.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserinde Ali Aslan (Aşık Alinay) Kevser Özdemir, Osman Özdemir, Zekiye Tolu (Tolunay) ve İhsan Öksüz (Öksüz Ozan) sahne aldı.
Konser sonrasında sanatçılar 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ederek, etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Kahramanmaraş’ta aşıklar geçidi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:51
İkindi
15:46
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Güzel Hayat Eczanesi
Dulkadiroglu
Yunus Emre Eczanesi
Dulkadiroglu
Ayşe Eczanesi
Onikisubat
Ersoy Eczanesi
Onikisubat
Kaytan Eczanesi
Onikisubat
Onur Eczanesi
Onikisubat
Tuğba Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Afşin Belediyesi fotokamp düzenliyor

Afşin Belediyesi fotokamp düzenliyor

Jandarmadan sivil trafik denetimi

Jandarmadan sivil trafik denetimi

Jandarmanın trafik denetiminde ruhsatsız silah ele geçirildi

Jandarmanın trafik denetiminde ruhsatsız silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın milli mücadelesine, yaptıkları bez bebekler ve yazdıkları mektuplarla dikkati çekiyorlar

Kahramanmaraş'ın milli mücadelesine, yaptıkları bez bebekler ve yazdıkları mektuplarla dikkati çekiyorlar

Kahramanmaraş'ın milli mücadelesine, yaptıkları bez bebekler ve yazdıkları mektuplarla dikkati çekiyorlar

Kahramanmaraş'ın milli mücadelesine, yaptıkları bez bebekler ve yazdıkları mektuplarla dikkati çekiyorlar

Katar Türk Okulundan “Maraş Kahramanları” belgeseli

Katar Türk Okulundan “Maraş Kahramanları” belgeseli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.