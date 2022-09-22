Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan keçi yavrusunu itfaiye kurtardı

Pazarcık ilçesinde bataklığa saplanan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Menderes Mahallesi'nde tarım arazilerinin yakınında bir keçinin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, keçi yavrusunu bulunduğu bölgeden halat yardımıyla kurtardı.

Keçi yavrusu sahibine teslim edildi.



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