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Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki karantina sona erdi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki karantina sona erdi

Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki karantina sona erdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 2 Haziran'da karantinaya alınmasına karar verilen ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi'nde başlatılan karantinanın süresi tamamlandı.

Mahalledeki karantina, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla sonlandırıldı.

Öte yandan mahalledeki 7 evde ise karantinanın sürdüğü belirtildi.

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı<br />

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