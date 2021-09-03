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Kahramanmaraş'ta bisiklet çalan iki şüpheli tutuklandı

03.09.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bisiklet çalan iki şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın önündeki bisikletleri çalan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesinde bir apartmanın giriş bölümünde bulunan iki bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği çevrede inceleme yapan ekipler, şüpheli A.K. (20) ve H.K'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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