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Kahramanmaraş’ta caddeler dezenfekte edildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezindeki caddeleri dezenfekte etti.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Kahramanmaraş’ta tedbirler alınmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta caddeler dezenfekte edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezindeki caddeleri dezenfekte etti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Kahramanmaraş’ta tedbirler alınmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı, meydan ve parkların dezenfekte edilmesinin ardından cadde ve sokaklarda da dezenfekte çalışmaları tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını trafikte aksaklığa meydan vermemek adına gece geç saatlerde yaptı.

Kahramanmaraş’ta caddeler dezenfekte edildi

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Dulkadiroglu
Farah Hatipoğlu Eczanesi
Onikisubat
İnceer Eczanesi
Onikisubat
Şerefoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Ülkü Eczanesi
Onikisubat
Yavuz Selim Eczanesi
Onikisubat
Emniyet Eczanesi
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