Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu ticareti suçundan bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bulunduğu açık cezaevinden bir süre önce kaçan hükümlü Serdar E'nin (40) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi ve çevresinde yürüttüğü takip neticesinde, hükümlü Serdar E. saklandığı adreste yakalandı.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu bildirilen Serdar E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.