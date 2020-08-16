Kahramanmaraş'ta çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman ve örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Andırın ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir hava aracı ve 4 arazözle yangına müdahale edildi.
Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan Ahır Dağı'nda örtü yangını çıktı. 5 arazöz ve bir hava aracıyla müdahale edilen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın çıkan alanlarda soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.