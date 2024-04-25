YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören alt yapının yenilenmesi çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören alt yapının yenilenmesi çalışmaları sürüyor

AA AA
25.04.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin 100 yıllık alt yapı ihtiyacını karşılayacak çalışma yaptıklarını söyledi.

Görgel, Onikişubat ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) koordinesinde başlatılan kanalizasyon şebekesi imalatı çalışmalarını inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Görgel, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kentin alt yapısının zarar gördüğünü, su kayıp oranı seviyesinin yüzde 70'in üzerinde olduğunu belirtti.

Alt yapı sorununu 10 milyar liralık yatırımla 2 yıl içinde ortadan kaldıracaklarını dile getiren Görgel, kentte bin 350 kilometrelik içme suyu, bin 350 kilometrelik kanalizasyon hattını yenileceklerini, sudaki kayıp oranını yüzde 30 seviyelerine kadar düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kentin 100 yıllık alt yapı ihtiyacını karşılayacak projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Görgel, şunları söyledi:

"Depremler öncesinde içme suyu sorunu hep gündemdeydi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle şehrimize gelen 10 milyarlık hibe ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrimizin yeni yerleşim alanlarından bir tanesi de şu an çalışma yapılan Kuzey Çevre Yolu civarı. Burada nüfus yoğunluğu kısa süre içinde artmış durumda. Sık sık su kesintilerinin yaşandığı bir bölge. Bu yatırımlar sayesinde artık bu kesintilerin önüne geçeceğiz. İhalesini yapıp başladığımız ilk etabın maliyeti 500 milyon. Proje kapsamında 17 su deposu, 45 kilometre içme suyu ve 10 kilometre kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Projelerimizin tamamı bittiğinde inşallah 2 yıl içinde şehrimizin altyapı sorunu büyük oranda ortadan kalkmış olacak."

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır’da Ermenilerin katlettiği şehitler dualarla anıldıIğdır’da Ermenilerin katlettiği şehitler dualarla anıldı
Acıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Ünitesi açıldıAcıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Ünitesi açıldı
Topraksız tarım sistemiyle çilek üretimine başladılar: Yıllık kazanç hedefleri 5 milyon TLTopraksız tarım sistemiyle çilek üretimine başladılar: Yıllık kazanç hedefleri 5 milyon TL
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş altyapı kaski

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:37
Öğle
12:35
İkindi
16:20
Akşam
19:24
Yatsı
20:47
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.