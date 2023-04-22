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Kahramanmaraş'ta depremlerde oluşan uzun ve derin yarıklar arazilere de zarar verdi

22.04.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ekinözü ilçesinde dağlarda derin yarıklar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi.

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasara neden olurken, kent merkezi ve yakın konumdaki bazı mahallelerde yıkım meydana geldi.

Ekinözü ve Nurhak ilçeleri arasındaki Barış, Değirmenkaya, Nergele, Aşağı İçme bölgelerinde kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine zarar verdi.

"YARILMA VE ÇÖKMELER BELİRLİ KOLLARLA NURHAK VE GÖKSUN'A KADAR GİDİYOR"

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AA muhabirine, depremin yalnızca ilçelerinde değil birçok yerleşimde büyük hasara neden olduğunu söyledi.

Depremin ardından yapılan ön incelemede evlerin yüzde 70'inde ağır hasar kaydı oluştuğunu hatırlatan Eker, "Aslında ikinci depremin ana merkezi Ekinözü. Aşağı İçmeler mevkisinden başlayan yarılma ve devamında yaşanan çökmeler belirli kollarla Nurhak ve Göksun'a kadar devam edip gidiyor." dedi.

İTÜ RAPORU EKİNÖZÜ'NE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlanmıştı.

Raporda, modelleme sonuçlarının Nurdağı-Pazarcık ve Ekinözü depremlerinin kırılma sürelerinin sırasıyla yaklaşık 100 ve 60 saniye olduğunu ortaya koyduğu ifade edilmişti.

Statik değerlendirmeye göre, her iki deprem sonrasında en büyük yatay yer değiştirme 4,7 metre ile Ekinözü istasyonunda tespit edilmişti.

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