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Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi

23.04.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta prefabrik kentte kalan çocuklar için Kipaş Holding tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eğlence düzenlendi.

Kipaş Prefabrik Kent'teki etkinlikte, çocuklar oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Yüz boyama, fidan dikimi, pasta yapımı gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, McDonald's tarafından çocuklara içinde oyuncak olan hamburger paketleri dağıtıldı. Çocukların aileleriyle izlediği çocuk tiyatrosu da beğeni topladı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, AA muhabirine, iki bayramın bir arada kutlandığını söyledi.

Hayatta felaketlerin de depremlerin de olduğunu ifade eden Öksüz, "Yaşadığımız bu deprem çok büyük bir felaketti. Öyle ki atalarımızın görmediği bir felaketti. Onun için bu bayramı biraz buruk geçiriyoruz. Kaybettiğimiz birçok çalışma arkadaşımız var. Holding olarak Kahramanmaraş'ın en büyük topluluğuyuz. Bunun için kentin toparlanmasında büyük sorumluluk hissediyoruz." diye konuştu.

Holding bünyesinde 14 bin çalışan olduğunu belirten Öksüz, şirket imkanlarıyla hayatını kaybeden insanların yakınlarına ve yıkılan binaların yeniden yapımına destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Depremde hayatını kaybedenlerin çocuklarının kendilerine birer emanet olduğunu dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Biz grup olarak ömür boyu çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çok asil bir milletimiz var, adeta şehrimize yardım yağdı. Böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün burada Kırmızı Çocuklar Derneği depremden etkilenen çocuklar için bir okul açtı. Zaten sürekli gelip çocuklarımıza destek oluyorlardı. Onlara da çok teşekkür ederim."

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Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:41
Öğle
12:36
İkindi
16:19
Akşam
19:21
Yatsı
20:43

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

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Cagliyancerit
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Ekinozu
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