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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 93 yaşındaki kadın öldü

08.02.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 93 yaşındaki kadın öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi'nde Melek Çokduran'a ait (93) evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede Melet Çokduran'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendiriliyor.

Komşulardan Mehmet Göngördü, gazetecilere, yangını fark ettikten sonra eve geldiğini, bu sırada da elektrik şalterini kapattığını söyledi.

Dumandan dolayı evdeki hiçbir şeyin görülmediğini ifade eden Göngördü, "Kadının yanına gittiğimde ölmüştü. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı söyleniyor." diye konuştu.

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