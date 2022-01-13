Kahramanmaraş'ta genç kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Meryem Nacar'a (30) ait evin kapısının açık olduğunu ve genç kadının hareketsiz şekilde yattığını fark eden komşuları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Nacar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Elbistan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz