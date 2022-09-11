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Kahramanmaraş'ta gölete giren çocuk boğuldu

11.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gölete giren çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde baraj göletine giren çocuk boğuldu.

Osman Zaro Andani (16) arkadaşlarıyla Menzelet Barajı göletine girdi. Bir süre sonra Andani'nin suda çırpınarak gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucu Andani'nin cansız bedenini sudan çıkardı.

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