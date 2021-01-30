Kahramanmaraş'ta gönüllüler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından yaban hayvanlarının aç kalmaması için Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) üyelerince doğaya saman ve yem bırakıldı.

ELKUD üyelerinden oluşan 20 kişilik gönüllü, kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Şardağı Telli Oluk Mevkisi'ne tırmandı.

Gönüllüler, beraberlerinde getirdikleri saman ve yemleri, yaban hayvanları için belirli noktalara bıraktı.

ELKUD Başkanı Uğur Dumlupınar, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, doğadaki hayvanların da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Zorlu kış günlerinde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğine dikkati çeken Dumlupınar, "Dernek üyelerimizle birlikte yaban keçileri ve yaban hayvanları için ilçedeki esnaflarımızdan temin ettiğimiz yemleri getirdik. Doğal hayatı yaşatabilmemiz için bütün insanların bu zorlu kış günlerinde doğal hayatı ve yaban hayvanlarını unutmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

