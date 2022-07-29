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Kahramanmaraş'ta Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde üretilen bal hasat edildi

29.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde üretilen bal hasat edildi

Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında lavanta tarlasına kurulan "arı evi"nde üretilen balın ilk hasadı yapıldı.

Kırsal Beyceğiz Mahallesi'nde 380 dekarlık lavanta tarlasına bir süre önce kurulan, arıların doğal ortamları ile bal üretim aşamalarının gözlemlendiği "arı evi"nde üretilen bal toplanmaya başlandı.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, hasattaki açıklamasında, Afşin Arı Evi'nde yapılan bal üretim çalışmalarıyla Binboğa balı ve bölge balında marka ve kalite standardı oluşturmak istediklerini söyledi.

Bal numunelerinin analizi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından resmi tutanak tutulduğunu ve belgelerin üniversite tarafından teslim alındığını belirten Özkırım, "Hacettepe Üniversitesi danışmanlığında bilim ve doğa eşliğinde Afşin Arı Evinde üretilen balın hasadını tamamladık. Afşin Belediyesi, Afşin Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince veteriner hekimler ve gıda mühendisleri tarafından alınan numuneleri teslim aldık. Yapılan analizlerin ardından Afşin Arı Evi Balı tüketiciyle buluşacak." diye konuştu.

Afşin kovan içi uygulamalarıyla örnek olmak istediklerini dile getiren Özkırım, şöyle devam etti:

"Afşin'deki arılıkta üretilen bal ile marka ve kalite standartlarıyla arıcılarımıza model olmasını amaçlıyoruz. Normal şartlar altında arıcılık açık sahada yapılır. İlçemize kurduğumuz arı evi bir vitrin oluşturmaktadır. Bizim amacımız kalite ve marka değeri oluşturarak bölge arıcısının ballarını belirli bir standarda ulaşmasını sağlamak ve bu bölgede üretilen balın tanıtılmasını istiyoruz. Aslında en direk yoldan yüksek kaliteli balla arıcıya para kazandırmak istiyoruz."

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