YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.06.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, hakkında 5 silahlı yağma ve 5 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.E'nin (31) Vadi Mahallesi 30 Sokak'ta olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan H.İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldüKahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:05
Öğle
12:39
İkindi
16:32
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Çarşamba

Aslanbey Eczanesi
Dulkadiroglu
Necip Fazıl Eczanesi
Dulkadiroglu
Aykutcan Eczanesi
Onikisubat
Bayram Eczanesi
Onikisubat
Bolat Eczanesi
Onikisubat
Can Eczanesi
Onikisubat
Yeni Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.