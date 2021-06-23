Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, hakkında 5 silahlı yağma ve 5 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.E'nin (31) Vadi Mahallesi 30 Sokak'ta olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan H.İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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