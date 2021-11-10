Kahramanmaraş'ta hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

​​​​​​​ Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da karıştığı hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan B.D'nin (18), Kahramanmaraş'ta, başkasına ait kimlikle bir otelde konakladığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı otelde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.



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