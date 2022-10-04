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Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

04.10.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan 71 yaşındaki yaşlı adamın vatandaşlarca kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.O. idaresindeki 46 H 0204 plakalı özel halk otobüsü, İsmetpaşa Mahallesi Büyükşehir Belediyesi önünde durağa geçmek isterken yere düşen Seyfettin Aslanhan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Aslanhan, halk otobüsünün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bir kısmından kaldırılan otobüsün altından çıkarılan Aslanhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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Kahramanmaraş otobüs kazası

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