YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

11.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

KANRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde hurda deposunda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Pirireis Mahallesi’nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan M.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince depoda kimyasal ölçüm yapıldı.

Ölçümde tehlikeli bir durum ve herhangi olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandıKahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyorBodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
patlama Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
20:00
Yatsı
21:39
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.