Kahramanmaraş'ta ilk kez kornea nakli yapıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kornea nakli yapıldı.

KSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gökhan Özdemir ile Dr. Öğretim Üyeleri Ali Meşen ve Abdullah Beyoğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonla 10 yıldır nakil bekleyen iki hastanın yeniden görmesi sağlandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite senato salonunda yaptığı açıklamada, kornea naklinin birçok kişi için yeniden görme umudu olduğunu belirtti.

Korneanın şekil ve şeffaflığının birçok nedenden dolayı bozulabildiğini ifade eden Can, "Tam kat kornea naklini başarılı bir şekilde yapmanın sevincini yaşamaktayız. İnşallah bundan sonraki süreçte hastalarımıza bu konuda hizmet vereceğimiz için mutluyuz. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde sonraki aşamalarda uygun hastalarda kısmi kornea nakli (Endotel nakli, Stroma nakli) yapmayı planlamaktayız." dedi.

Bu adımların daha hızlı ilerlemesi için hastane bünyesine bağlı bir göz bankası kurmayı hedeflediklerini dile getiren Can, Kahramanmaraş'ı kornea nakli konusunda merkez haline getirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti sürdürdüklerini aktardı.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir de şu ana kadar iki hastaya, ölen kişilerden bağışlanan kornea dokusunun nakledildiğini belirtti.

İlk naklin, yaklaşık 10 yıl önce enfeksiyon sonucu bir gözünde görme yetisini kaybeden 83 yaşındaki Ali Akkök'e, ikinci naklin ise 64 yaşındaki Abdullah Kiraz'a yapıldığını belirten Özdemir, bu nakiller sayesinde hastaların mağduriyetlerinin giderildiğini kaydetti.

