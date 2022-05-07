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Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

07.05.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hediyelik eşya satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan hediyelik eşya satan bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

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