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Kahramanmaraş'ta kaçan otomobilin çarptığı ekip otosundaki 1 polis yaralandı

17.04.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahsın kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yabancı uyruklu D.E. yönetimindeki 06 GE 9422 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Otomobil, yaklaşık 20 kilometre kovalamacanın ardından Namık Kemal Mahallesi Doktor Mustafa Bey Meydanı Kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı.

Kazada bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardandan İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek detaylı arama yapılan araçta, çok miktarda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin polis aracına çarpması ve zanlının araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışması yer alıyor.

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