YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta kamyonun devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta kamyonun devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

09.10.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta kamyonun devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

KAHRAMNMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 46 ZB 987 plakalı kamyon Budaklı Mahallesi Köseler Mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyondaki Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan A.C. ve G.B. ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kamyonu kimin kullandığı henüz belirlenemedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandıKahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyorİzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor
İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanİstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kamyonet kaza ölü

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:25
İkindi
15:38
Akşam
18:12
Yatsı
19:27
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.