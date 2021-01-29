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Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı

29.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle soğuktan donmak üzere olan köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükçamurlu Mahallesi'nde gece köpek sesi duyan muhtar Dinçer Ağdeniz, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle iş makinesiyle yolu açarak bölgeye ulaşan ekipler, köpeğin donmak üzere olduğunu fark etti.

İlk müdahalesi ekipler tarafından gerçekleştirilen köpek, tedavisi yapılmak üzere geçici hayvan barınağına götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen muhtar Ağdeniz, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri hassasiyet gösterip geldiler. Karda mahsur kalan ve donmak üzere olan köpeği kurtararak müdahale ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve tüm belediye ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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