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Kahramanmaraş'ta karla kapanan yolda kalan gelin ve damat 11 saat sonra kurtarıldı

AA AA
25.11.2024 09:19
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan gelin ve damat 11 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta karla kapanan yolda kalan gelin ve damat 11 saat sonra kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kırıkkale’ye giden gelin ve damat ile ailesinin bulunduğu araç yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun-Sarız bölümünde mahsur kaldı.

Yaklaşık 11 saat kaldıkları yoldan AFAD ekiplerince kurtarılan gelin, damat ve ailesi Göksun Belediye Kültür Merkezine yerleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi’nde, gelin ve damadı karşılayan Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, genç çifte geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Zahmetli bir düğün dönüşü, ama inşallah sağ salim evlerine varacak, düğünlerini tamamlayacaklar ve geriye sadece güzel anılar kalacak. Kendileri sadece misafirimiz değil aynı zamanda fahri hemşerimiz oldular.” dedi.

Yeni dünya evine giren çift ise Başkan Cüce ve yetkililere teşekkür ederek, kar ve tipi nedeniyle zor bir gün geçirdiklerini ifade etti.

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Kahramanmaraş Göksun

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