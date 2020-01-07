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  4. Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Ekinözü ilçesi Türkmenler-Ekşielma grup yolunda, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli grup yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.Belediye ekiplerinin, yolda mahsur kalan araçları da kurtardığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Ekinözü ilçesi Türkmenler-Ekşielma grup yolunda, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli grup yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekiplerinin, yolda mahsur kalan araçları da kurtardığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

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Erdem Eczanesi
Dulkadiroglu
Leyla Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuna Eczanesi
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Betül Eczanesi
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Nisan Eczanesi
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