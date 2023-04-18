YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı

Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı

18.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, mayısın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı düşündüklerini söyledi.

Ekipler, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde katlanabilir konteynerleri kurmaya başladı.

Bölgede incelemelere bulunan Sezer, katlanabilir konteynerlerin daha sonraki afetlerde de kullanılabileceğine işaret ederek, vatandaşlara bırakabilecekleri, kırsal alanda kurulabilecek konteyner modeli geliştirdiklerini vurguladı.

Sezer, köy sakinlerinin tercihlerine göre konteynerlerin kurulumlarının yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk kez bugün Kahramanmaraş'ta, bu köyümüzde kurmaya başladık. Mayısın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı düşünüyoruz. Bu sadece Kahramanmaraş için değil, bütün 10 ilimizdeki ve 10 binin üzerindeki köyümüze bunları yerleştireceğiz ve kuracağız."

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının da karşılanacağının altını çizen Sezer, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu ana kadar 760 bin çadırın sahada kurulumunu gerçekleştirdik ve 222 çadır kentimiz var. Yine bireysel çadırlarımız bütün evlerin önünde, sizler de görüyorsunuz. İsteyen bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren hem içeride hem de yurtdışından çadır tedariklerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla hem ülke içerisinde 5 bin çadır ve ülke dışında da 6 uçakla sürekli trenle ve deniz yoluyla çadırlarımızı getirerek burada depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Sezer, bir taraftan da konteyner kentler noktasında çalıştıklarını belirterek, "Depremin ikinci gününden itibaren yine yoğun bir çalışma ortaya koyduk ve 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapısı çalışmasını devam ettiriyoruz ve şu anda 308 konteyner kent planladık ve depremin ikinci ayında olmamıza rağmen şu anda 72 bin konteyneri sahaya indirmiş durumdayız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bina saniyeler içinde yerle bir oldu: Vatandaşlar toz bulutuna rağmen ayrılmadılarBina saniyeler içinde yerle bir oldu: Vatandaşlar toz bulutuna rağmen ayrılmadılar
Evde ölü bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandıEvde ölü bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da depremzede çocuklara bayram hediyesi üniversitelilerdenHatay'da depremzede çocuklara bayram hediyesi üniversitelilerden
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Nisan Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:47
Öğle
12:37
İkindi
16:18
Akşam
19:16
Yatsı
20:37

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Salı

Çinar eczanesi
Onikisubat
Hare eczanesi
Pazarcik
Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Üngüt eczanesi
Onikisubat
Merkez eczanesi
Cagliyancerit
Adnan eczanesi
Afsin
Gökşen eczanesi
Andirin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.