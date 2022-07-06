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Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı

06.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, kavga sırasında atılan şişe, gözüne isabet ettiği kişide görme kaybına neden oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran Pazar günü bir kafeteryada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında F.T'nin fırlattığı şişe, taraflardan O.K'nin gözüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan O.K'nin sağ gözündeki görme kaybı yaşandığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan F.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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