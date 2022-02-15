YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü

Kahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü

15.02.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kazaya karışan otomobillerin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.A'nın kullandığı 17 ACA 992 plakalı otomobil, Mehmet Ali Kısakakürek Bulvarı'nda Y.Ç'nin kullandığı 46 ADC 859 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller şarampole devrilirken kaldırımdaki H.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri H.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.A. ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kısmi olarak trafiğe kapatılan yol ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla tekrar açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındıManisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:51
İkindi
15:50
Akşam
18:18
Yatsı
19:34
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.