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Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü

07.09.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köprü inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi'nde bulunan bir köprü inşaatında çalışan Muhsin Polat, dengesini kaybederek inşaat demirlerinin bulunduğu alana düştü.

Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ekinözü Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü

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