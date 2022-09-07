Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köprü inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi'nde bulunan bir köprü inşaatında çalışan Muhsin Polat, dengesini kaybederek inşaat demirlerinin bulunduğu alana düştü.

Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ekinözü Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



