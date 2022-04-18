YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza uygulandı

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza uygulandı

18.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza uygulandı

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 174 işletmede 54 ekip ve 219 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza kesildi, 2 iş yerine kumar oynatmaktan adli işlem yapılırken 4 iş yerinin de kapatılması için işlem başlatıldı.

Uygulamada, 17 deste iskambil kağıdı, bir miktar para, 1 ruhsatsız tabanca ile 12 mermi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyorKalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor
İzmir'de trafik kazasında ölen 16 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildiİzmir'de trafik kazasında ölen 16 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
polis Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:37
İkindi
16:18
Akşam
19:17
Yatsı
20:38
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Komşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler...

Komşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.