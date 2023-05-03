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Kahramanmaraş'ta kurulan "konteyner çarşı" mahallenin ticaret merkezi oldu

03.05.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ne Batman Belediyesi desteğiyle kurulan konteyner çarşı, mahallenin ticaret merkezi haline dönüştü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesi ve mahallelerinde afetin yaraları sarılıyor.

Gerek devlet yatırımları gerekse sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile vatandaşların hayata daha hızlı uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı bazı köylerde kalıcı afet konutlarının yapımı devam ederken, diğer eksiklikler de gideriliyor.

İlçeye bağılı Beyoğlu Mahallesi'nde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnafın yeniden işbaşı yapabilmesi için konteyner çarşı oluşturuldu.

Batman Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahalleye 19 konteyner dükkan gönderildi.

Türkoğlu Belediyesinin arazisine kurulan konteynerlere yerleşen esnaf, kepenklerini açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Oluşturulan çarşıda, erkek ve kadın kuaförü, elektrikçi, terzi, kırtasiye, teknoloji firması, internet kafe gibi alanlarda hizmet veren dükkanlar mahallenin yeni ticaret merkezini oluşturdu.

"MAHALLENİN YENİ TİCARET MERKEZİ BURASI DİYEBİLİRİZ"

Erkek kuaförü Mehmet Orçan, AA muhabirine, aynı binada bulunan iş yeri ve evinin depremde hasar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Dükkan ve ev üst üsteydi zaten, iki katlıydı. Üç ay kadar bayağı bir zorluk çektik. Sonra çok şükür Batman Belediyesinden gelmiş bu konteyner dükkanlar. Allah bin kat razı olsun sebep olanlardan, Belediye Başkanı'mızdan. Şu an yerimiz belli. Burada bir ekmek kazanıyoruz. Çok şükür. Şu an iyiyiz. Esnafın çoğu buraya yerleşti. Daha ne olduğunu anlamadan bir taraftan yaramız sarılmaya başladı. Mahallenin yeni ticaret merkezi burası diyebiliriz. Çok beğenen var. Örnek veriyorum. Elektrikçiden bir şey alıyor. Bir de tıraş oluyor. Mesela buradan çıkıyor, terzi olduğunu görüyor. Hepsi iç içe. Tek tek gezmektense hepsi burada. Gayet güzel oldu."

"SAĞ OLSUN DEVLETİMİZ BİZE BÖYLE BİR KONTEYNER VERDİ"

Elektrikçi Ahmet Mazı da depremde iş yerinin tamamen yıkıldığını söyledi.

Depremin ilk haftalarının çok kötü olduğunu, herhangi bir iş yapamadıklarını dile getiren Mazı, enkazdan da bir şey çıkaramadıklarını belirtti.

Mazı, "Konteyner çarşı bize ilaç gibi geldi. Burada 19 dükkanda her sektörden esnaf var. Şimdi müşteri girdiği zaman her yerden her şeyi alıp çıkabiliyor çarşıdan. Sağ olsun devletimiz bize böyle bir konteyner verdi. Allah razı olsun. Şimdi burada devletimiz sayesinde faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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