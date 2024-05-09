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Kahramanmaraş’ta Mağaragözü Çayında göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu

İHA İHA
09.05.2024 14:48
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Kahramanmaraş’ta Mağaragözü Çayında göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta Mağaragözü Çayında göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu

Afşin ilçesindeki Mağaragözü Çayı göçmen kuşlarla renklendi. Güzergâhı boyunca çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle birlikte doğal bir güzellik sunan Mağaragözü Çayı, başta angut kuşları olmak üzere balıkçıl ve leyleklerle görsel şölen oluşturdu.

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