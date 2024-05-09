Kahramanmaraş’ta Mağaragözü Çayında göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu.

Afşin ilçesindeki Mağaragözü Çayı göçmen kuşlarla renklendi. Güzergâhı boyunca çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle birlikte doğal bir güzellik sunan Mağaragözü Çayı, başta angut kuşları olmak üzere balıkçıl ve leyleklerle görsel şölen oluşturdu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.