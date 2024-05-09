Kahramanmaraş’ta Mağaragözü Çayında göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu.

Afşin ilçesindeki Mağaragözü Çayı göçmen kuşlarla renklendi. Güzergâhı boyunca çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle birlikte doğal bir güzellik sunan Mağaragözü Çayı, başta angut kuşları olmak üzere balıkçıl ve leyleklerle görsel şölen oluşturdu.





