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Kahramanmaraş'ta markalaşma hazırlığındaki "Türkoğlu çileği"nde hasat başladı

14.06.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta üretilen ve coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yapılan "Türkoğlu çileği" sofralarda yerini almaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2006 yılında bölgede yürüttüğü bilgilendirme eğitimleri sonucu çilek üretimine başlanan ve kısa sürede tersine göçün yaşandığı kırsal Muratçakıroğlu, Kaledibi, Büyükimalı, Beyoğlu, Yeşilyöre, Kılılı mahallelerinde yaklaşık 2 bin 500 dönüm alandan yılda ortalama 7 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

Üretimi her yıl artan, yaklaşık 1150 metre rakımda yetişen Türkoğlu çileği; rengi, tadı, kokusu ve kendine has aromasıyla ilgi görüyor.

Yurt içinde faaliyet gösteren birçok zincir marketin rafında yer alan çilek, aynı zamanda Rusya ve Mısır'ın yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Günün ilk ışıklarıyla hasadına başlanan, öğleye kadar toplanan çilek, bölgeye gelen tırlara yükleniyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depreme rağmen üreticilerin mahsulünü bırakmadığını ve üretime devam ettiğini belirtti.

Türkoğlu çileğinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini ifade eden Okumuş, çileğin ilçenin yüksek kesimlerindeki ormanların arasında yetiştiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin birçok yerinde çilek yetiştiğini ancak Türkoğlu çileğinin aroması bakımından farklı olduğunu belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Burası mikro havza bölgesi. Oksijeni bol, rakımı yüksek ve etrafı da buraya aromasını veren yoğun şekilde çam ormanlarıyla kaplı bir yer. Yaklaşık 2 bin 500 dönümde burada çilek yetiştiriliyor. Şu anda burada çalışacak işçiler bile artık dışarıdan geliyor. Yaklaşık 50 ülkeye buradan ihracat yapılıyor. Bu çileğe tadan bir daha tadıyor ve sipariş veriyor. "

"DEPREME RAĞMEN OLDUKÇA VERİMLİ BİR SEZON GEÇİYOR"

Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan da bölgedeki hasadın bu yıl depreme rağmen oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bölgedeki çilek üretimini artırmayı hedeflediklerini, 11'nci aya kadar süren çileğin ilk hasadından yaklaşık 4 bin ton meyve beklediklerini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Tedarikçi firmalar aracılığıyla yaklaşık 50 ülkeye ihracatımız var. Çileğimiz aromasıyla yurt dışı ülkelerinden büyük rağbet görüyor. Sürekli tüccarlarla istişare ederek ürünümüzü pazarlamaya çalışıyoruz. Yurt dışından sürekli talep var. Çileğimizin kalitesi güzel, markalaşma yolunda ilerliyoruz. Çok şükür. Başta Rusya, Azerbaycan, Mısır, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkelere pazarımız var."

Rusya'ya çilek götürmek için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı tüccar Şahmeddin Paşayev de çilekleri tarlada görüp beğendiklerini dile getirdi.

Toplanan çileklerin Moskova'ya götürüleceğini kaydeden Paşayev, "Bu çileğin özelliği ve güzelliğini herkes biliyor. Amacımız Türk çileğinin 10 numara kalite olarak pazara çıkmasıdır. Türk çileğinin her yerde bilinmesidir. Amacımız anavatanımızın çileğinin pazarlara götürülüp tanınmasıdır." ifadelerini kullandı.

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