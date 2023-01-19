Kahramanmaraş’ta orman yakan şüpheli yakalandı

Yangın olayı Andırın ilçesi Kızık Mahallesi sınırlarında yaşandı. Ormanlık alanlardaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ormana bağlı ekipler, farklı noktalardaki yangınlara müdahale ederek söndürdü. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının 17 farklı noktadan yakılarak çıkarıldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada, ormanlık alanları akli dengesi yerinde olmayan M.E’nin yaktığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

