YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta orman yakan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta orman yakan şüpheli yakalandı

19.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 17 farklı noktada ormanlık araziyi ateşe verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Yangın olayı Andırın ilçesi Kızık Mahallesi sınırlarında yaşandı. Ormanlık alanlardaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ormana bağlı ekipler, farklı noktalardaki yangınlara müdahale ederek söndürdü. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının 17 farklı noktadan yakılarak çıkarıldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada, ormanlık alanları akli dengesi yerinde olmayan M.E’nin yaktığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da açılacak çağrı merkezinde 1020 genç istihdam edilecekDiyarbakır'da açılacak çağrı merkezinde 1020 genç istihdam edilecek
Samsun’da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltıSamsun’da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:48
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:07
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.