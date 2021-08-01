Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 30 Temmuz'da kaybolan 43 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden yürüyüş yapmak ayrılan ve geri dönmeyen Gökkız'ın bulunması için Valilik talimatıyla başlatılan çalışmalara, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerinden yaklaşık 100 kişi katılıyor.

Arama çalışmalarında, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında görevli İz Takip Köpeği "Baron" ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpeği "Leo" da yer alıyor.

AFAD ekipleri, arama çalışmalarında drone da kullanıyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, cuma gününden beri aramaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Gökkız'ın telefonundan alınan son sinyalin geldiği bölgedeki aramalardan sonuç alamadıklarını dile getiren Doğan, "Öğretmenimizin yürüyüş yaptığı yolların planı çıkarıldı şimdi oralarda bir arama yapılacak ve biz de eşlik edeceğiz. İnşallah bir sonuca ulaşırız. Öğretmenimizi sağ salim buluruz diye ümit ediyorum. Alan ormanlık olduğu için biraz zorlanıyoruz. Halktan ricamız gören duyan olursa bize ulaşsın." diye konuştu.

