YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

01.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 30 Temmuz'da kaybolan 43 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden yürüyüş yapmak ayrılan ve geri dönmeyen Gökkız'ın bulunması için Valilik talimatıyla başlatılan çalışmalara, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerinden yaklaşık 100 kişi katılıyor.

Arama çalışmalarında, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında görevli İz Takip Köpeği "Baron" ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpeği "Leo" da yer alıyor.

AFAD ekipleri, arama çalışmalarında drone da kullanıyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, cuma gününden beri aramaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Gökkız'ın telefonundan alınan son sinyalin geldiği bölgedeki aramalardan sonuç alamadıklarını dile getiren Doğan, "Öğretmenimizin yürüyüş yaptığı yolların planı çıkarıldı şimdi oralarda bir arama yapılacak ve biz de eşlik edeceğiz. İnşallah bir sonuca ulaşırız. Öğretmenimizi sağ salim buluruz diye ümit ediyorum. Alan ormanlık olduğu için biraz zorlanıyoruz. Halktan ricamız gören duyan olursa bize ulaşsın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERŞeyma Subaşı'ya büyük tepki!Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!
Sanatçı Yusuf Güney Elbistan Festivali'nde sahne aldıSanatçı Yusuf Güney Elbistan Festivali'nde sahne aldı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:29
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:48
Yatsı
21:17

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Avşaroğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Sümen Eczanesi
Dulkadiroglu
Arslantürk Eczanesi
Onikisubat
Ayşin Eczanesi
Onikisubat
İnceer Eczanesi
Onikisubat
Merve Eczanesi
Onikisubat
Yeni Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.