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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

23.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, milli servet ormanları yangınlara karşı korumak için mücadele edildiği belirtildi.

Açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan karar kapsamında, kent genelinde ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı, söz konusu alanlara girişlerin yetkili makamların iznine tabi olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız, yalnızca kendilerine ayrılan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak için gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Dumansız piknik yapılması yönünde bilgilendirilmelerde bulunulacak. Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak, çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacaklardır. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları, hafriyat ve cam türü gibi atıkların bırakılması kesinlikle yasaktır."

Ayrıca, bölgede denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ve yasağı ihlal edenler hakkında işlem uygulanacağı ifade edildi.

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