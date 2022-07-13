YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

13.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı.

M.T.A. (21) yönetimindeki 46 D 2575 plakalı otomobil, kırsal Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Demet Doğan (27) ve kızı Şerife Doğan'a (8) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demet Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Şerife Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü M.T.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğulduKahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu
Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptıZonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı
Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdiBodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş anne

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:14
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:38
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.